"Московский патруль": за недопуск сотрудников газовой службы в дом грозит штраф

В России вступили в силу новые правила техобслуживания газового оборудования. Теперь сотрудники газовой службы имеют право навещать жильцов по утвержденным графикам.

За недопуск специалиста грозит отключение газа и штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а в отдельных случаях – до 150 тысяч. Повторное подключение придется оплачивать самостоятельно. В Москве такие правила действуют уже несколько лет, но теперь они распространяются на всю страну.

