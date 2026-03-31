"Московский патруль": дело обвиняемой в мошенничестве Суханкиной рассмотрели в суде Москвы

В Пресненском районном суде Москвы рассмотрели уголовное дело предпринимательницы Анны Суханкиной, обвиняемой в мошенничестве на сумму свыше полумиллиарда рублей.

По версии следствия, она предлагала клиентам вложиться в прибыльный бизнес с доходностью в 120% годовых. Доверившись, люди приносили ей огромные суммы, но взамен ничего не получили.

Суханкину задержали в аэропорту Внуково, на время расследования ее отправили в следственный изолятор. На заседание по рассмотрению уголовного дела предпринимательницы пришли обманутые вкладчики.

