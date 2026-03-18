"Московский патруль": суд арестовал сообщницу обвиняемого в убийстве футболиста Секача

Суд в Москве арестовал сообщницу футболиста Даниила Секача, обвиняемого в убийстве и ограблении столичной предпринимательницы. Девушку заключили под стражу до 14 мая.

Ставшая жертвой мошенников фигурантка доставила Секачу болгарку для вскрытия сейфа в квартире убитой женщины. Позже она забрала мешок с украденными деньгами и ценными вещами и передала курьеру.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

