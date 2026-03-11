"Московский патруль": москвича заподозрили в преследовании бывшей жены и поджоге имущества

Отношения одной из московских пар стали предметом обсуждения в соцсетях. Бывшие супруги обвиняют друг друга в преследовании и угрозах, публикуя взаимные обвинения в интернете.

По словам Елены Дружининой, ее бывший муж Евгений Лейзерович после развода начал ее преследовать, угрожал и даже якобы поджигал дверь ее родителям. Однако сам мужчина отрицает все обвинения, утверждая, что экс-супруга пытается привлечь к себе внимание. На данный момент полиция проводит проверку по заявлениям обеих сторон.

