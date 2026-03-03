03 марта, 21:30Безопасность
"Московский патруль": СК РФ передал в суды более 90 тыс уголовных дел в 2025 году
Более 90 тысяч уголовных дел направлены в суды по итогам прошлого года. Об этом на расширенном заседании итоговой коллегии Следственного комитета России рассказал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
Он также отметил высокие результаты в борьбе с киберпреступностью и раскрытии преступлений прошлых лет. Причем большая часть успехов, по словам Бастрыкина, достигнута в том числе благодаря тесному взаимодействию с руководителями основных правоохранительных ведомств страны.
Подробнее – в программе "Московский патруль".