"Московский патруль": полицейские остановили автомобиль с наркотиками в Подмосковье

Подмосковные полицейские остановили автомобиль, в котором наркокурьеры пытались перевезти 10 килограммов запрещенного вещества.

Злоумышленников задержали при поддержке бойцов Росгвардии в ходе оперативных мероприятий по разоблачению наркоторговцев, которые сбывали вещества оптом на территории России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

