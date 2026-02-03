03 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские остановили автомобиль с наркотиками в Подмосковье
Подмосковные полицейские остановили автомобиль, в котором наркокурьеры пытались перевезти 10 килограммов запрещенного вещества.
Злоумышленников задержали при поддержке бойцов Росгвардии в ходе оперативных мероприятий по разоблачению наркоторговцев, которые сбывали вещества оптом на территории России. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подробнее – в программе "Московский патруль".