03 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские остановили автомобиль с наркотиками в Подмосковье

"Московский патруль": слушание по делу рэпера Гуфа прошло в Подмосковье

Следствие потребовало заключить под стражу обвиняемого в убийстве ребенка в Петербурге

Посетителей эвакуировали в ТРЦ "Щелковский"

Дело об убийстве мальчика в Санкт-Петербурге взял под контроль центральный аппарат СК

Родители бросили годовалого ребенка в автомобиле в сильный мороз в Москве

Напавший на гимназию в Уфе подросток заявил, что не хотел никому навредить

ДТП произошло на внутренней стороне 18-го километра МКАД

Новости регионов: у обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге провели обыски

Пожар произошел в частном доме в поселке Голубое под Солнечногорском

Подмосковные полицейские остановили автомобиль, в котором наркокурьеры пытались перевезти 10 килограммов запрещенного вещества.

Злоумышленников задержали при поддержке бойцов Росгвардии в ходе оперативных мероприятий по разоблачению наркоторговцев, которые сбывали вещества оптом на территории России. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

