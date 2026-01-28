"Московский патруль": юристы рассказали, как не ошибиться при покупке породистого щенка

История о том, как покупка щенка породы мальтипу за 180 тысяч рублей обернулась сюрпризом для хозяев. Им обещали миниатюрную собаку, однако та выросла до внушительных размеров. Она стала весить 15 килограммов, что почти в три раза больше ожидаемого.

Эксперты объясняют, что отсутствие официального стандарта у дизайнерских пород часто приводит к подобным недоразумениям. Чтобы избежать подобных ситуаций, юристы рекомендуют тщательно проверять репутацию заводчика, заключать письменный договор с указанием всех характеристик щенка и требовать документы о происхождении.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

