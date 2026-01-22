"Московский патруль": процесс по делу о заказных убийствах начался в Одинцовском суде

В Одинцовском городском суде стартовал процесс по делу о заказном убийстве советника министра путей сообщения Игоря Фоминова в 2002 году. Одним из главных фигурантов является бывший председатель совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов.

По версии следствия, бизнесмен заплатил 200 тысяч долларов за устранение Фоминова, который вымогал у него деньги за сохранение контрактов с РЖД.

