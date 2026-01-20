Форма поиска по сайту

20 января, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пьяный посетитель напал на продавца в магазине в Москве

В одном из магазинов на востоке Москвы пьяный посетитель, зашедший в торговую точку, потребовал от продавца включить определенную музыку. Когда его требование проигнорировали, мужчина достал нож и начал угрожать сотрудникам, загнав одного из них в угол.

Работники магазина попытались самостоятельно успокоить дебошира, однако не смогли. На помощь им оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали агрессивного посетителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоВлада Егорова

