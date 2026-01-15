"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Андрей Сулейманов, также известный как "Кислотный маньяк", подал в суд апелляцию для снижения компенсации своей жертве Анастасии Лободе.

После нападения девушка получила тяжелые травмы, включая повреждение век, и выиграла суд, обязавший Сулейманова выплатить 3 миллиона рублей.

Однако на данный момент она получила около 200 тысяч. Судебное заседание по этому вопросу запланировано на 11 февраля.

Подробнее – в программе "Московский патруль".