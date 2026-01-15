15 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве
Андрей Сулейманов, также известный как "Кислотный маньяк", подал в суд апелляцию для снижения компенсации своей жертве Анастасии Лободе.
После нападения девушка получила тяжелые травмы, включая повреждение век, и выиграла суд, обязавший Сулейманова выплатить 3 миллиона рублей.
Однако на данный момент она получила около 200 тысяч. Судебное заседание по этому вопросу запланировано на 11 февраля.
