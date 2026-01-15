Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

"Московский патруль": "Кислотный маньяк" подал апелляцию для снижения выплат жертве

Суд назначил запрет определенных действий завотделения роддома Новокузнецка

Медикам из роддома Новокузнецка, где погибли младенцы, изберут меру пресечения 15 января

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве 15 января

Суд изберет меру пресечения врачам новокузнецкого роддома 15 января

"Московский патруль": рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

"Московский патруль": суд отправил под домашний арест косметолога по делу о смерти блогера

Рэпер Гуф не признал вину в грабеже на судебном заседании

Рэпер Гуф прибыл в Наро-Фоминский суд по делу о грабеже

Суд в Москве оштрафовал женщину за оскорбления в голосовом сообщении

Андрей Сулейманов, также известный как "Кислотный маньяк", подал в суд апелляцию для снижения компенсации своей жертве Анастасии Лободе.

После нападения девушка получила тяжелые травмы, включая повреждение век, и выиграла суд, обязавший Сулейманова выплатить 3 миллиона рублей.

Однако на данный момент она получила около 200 тысяч. Судебное заседание по этому вопросу запланировано на 11 февраля.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика