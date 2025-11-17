"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд на станции "Пражская"

Полицейские провели рейд в московском метро на станции "Пражская" и нашли нарушителей, которые не хотели покидать поезд на конечной.



Когда состав приезжает на конечную станцию, зачастую он уезжает в тоннель, где разворачивается и прибывает с другой стороны платформы, чтобы отправиться в обратную сторону.

Многие пассажиры знают об этом и намеренно заходят в вагон, чтобы заранее занять сидячие места. Подробнее – в программе "Московский патруль".

