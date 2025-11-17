Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд на станции "Пражская"

"Московский патруль": столичные полицейские провели рейд на станции "Пражская"

Новости Москвы: около 2,5 тыс нарушений ПДД выявили во время рейда по велокурьерам

"Деньги 24": эксперт перечислил признаки мошеннических сделок с жильем

"Специальный репортаж": Охрана

"Деньги 24": операторы связи в РФ заблокировали 3,5 млрд мошеннических вызовов в 2025 году

"Это Москва. Инфраструктура": пожарная безопасность

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом разблокировки сим-карт

Торговые центры Москвы усилили меры безопасности

Мошенники начали создавать фейковые сайты туроператоров

Московские спасатели показали, как помогают пострадавшим на водоемах

Полицейские провели рейд в московском метро на станции "Пражская" и нашли нарушителей, которые не хотели покидать поезд на конечной.

Когда состав приезжает на конечную станцию, зачастую он уезжает в тоннель, где разворачивается и прибывает с другой стороны платформы, чтобы отправиться в обратную сторону.

Многие пассажиры знают об этом и намеренно заходят в вагон, чтобы заранее занять сидячие места. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьтранспортвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика