"Московский патруль": суд приговорил последователя блогера Лесли к колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Башина, который является последователем блогера Алекса Лесли, к 1,5 года колонии за домогательства к девушкам.

Скандальные видео с приставаниями появились в Сети в июне. Незнакомцы подходили к девушкам и в грубой форме предлагали им интимную близость. После огласки Башин сбежал в Тулу. Однако его задержали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

