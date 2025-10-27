Форма поиска по сайту

27 октября, 23:55

"Московский патруль": суд приговорил последователя блогера Лесли к колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Башина, который является последователем блогера Алекса Лесли, к 1,5 года колонии за домогательства к девушкам.

Скандальные видео с приставаниями появились в Сети в июне. Незнакомцы подходили к девушкам и в грубой форме предлагали им интимную близость. После огласки Башин сбежал в Тулу. Однако его задержали.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

