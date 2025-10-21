"Московский патруль": мужчину в столице оштрафовали за преследование студентки

Мужчину в Москве оштрафовали на 500 рублей за навязчивое преследование студентки. Инцидент произошел около университета, куда он пришел с плакатом и стал дожидаться девушку у общежития.

По словам студентки, он три года не дает покоя: звонит ей и ее родственникам, следует за ней до учебы. Охрана вуза вызвала сотрудников Росгвардии, которые задержали мужчину и доставили в отдел полиции.



Подробнее – в программе "Московский патруль".