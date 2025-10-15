"Московский патруль": общественники начали бороться с зацепингом

В разных регионах России развивается движение "антизацеперов" – добровольцев, борющихся с зацепингом.

Общественники дежурят на станциях, ловят хулиганов, которые цепляются за поезда, и передают их полицейским. К решению проблемы также подключилась уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, предложившая блокировать и удалять из интернета контент, связанный с зацепингом.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

