"Московский патруль": в Коломне задержали пособников украинских мошенников

В подмосковной Коломне силовики задержали преступную группу, которая помогала мошенникам из украинских call-центров выманивать деньги у доверчивых граждан.

По данным следствия, злоумышленники обустроили офис в арендованной квартире в подмосковном Одинцове. Похищенные средства поступали на карты, оформленные на иностранцев. Крупные суммы обналичивали, а затем конвертировали в криптовалюту. Ежедневный оборот составлял около 10 миллионов рублей.

Все фигуранты уголовного дела по решению суда были отправлены в СИЗО. Следствие разыскивает их возможных подельников. Подробнее – в программе "Московский патруль".