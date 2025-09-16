"Московский патруль": зоозащитники создали петицию после открытия зоны с щенками в ТЦ

В одном из московских торговых центров открыли игровую зону с щенками мальтипу. Зоозащитники назвали заведение живодерней из-за плохого вида собак, которые совсем не отдыхают и пытаются спрятаться от посетителей.

Заведение уже посещали сотрудники Роспотребнадзора и ветклиник. Однако, как отметили владельцы точки, существенных замечаний предъявлено не было.

Тем не менее петиция, которую создали зоозащитники, на сегодняшний день собрала почти 50 тысяч подписей. Причем большинство граждан выступают против самой идеи подобных заведений, а не за запрет игровой комнаты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".