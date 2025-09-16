Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 21:45

Общество

"Московский патруль": зоозащитники создали петицию после открытия зоны с щенками в ТЦ

"Московский патруль": зоозащитники создали петицию после открытия зоны с щенками в ТЦ

Пляжи Хургады открыли после трехдневных ограничений из-за риска появления акул

Российские орнитологи спасли детеныша императорского пингвина в Антарктиде

"Миллион вопросов": ветеринар рассказала, как научиться понимать желания питомца

Молодого лося заметили на улицах микрорайона Павшинская пойма в Москве

Активность акул возле пляжей Хургады могла стать последствием туристических рыбалок

РСТ сообщил об открытии пляжей в Египте после ограничений из-за акул

Лосей заметили в нескольких местах в Москве

Клещи активизировались в Москве

Лоси вышли к МКАД в районе "Крокуса"

В одном из московских торговых центров открыли игровую зону с щенками мальтипу. Зоозащитники назвали заведение живодерней из-за плохого вида собак, которые совсем не отдыхают и пытаются спрятаться от посетителей.

Заведение уже посещали сотрудники Роспотребнадзора и ветклиник. Однако, как отметили владельцы точки, существенных замечаний предъявлено не было.

Тем не менее петиция, которую создали зоозащитники, на сегодняшний день собрала почти 50 тысяч подписей. Причем большинство граждан выступают против самой идеи подобных заведений, а не за запрет игровой комнаты.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
животныеобществогородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика