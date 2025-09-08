"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

Полицейские задержали в Москве автовора. Его обнаружили после того, как к правоохранителям обратился москвич, у которого из автомобиля пропали более 4 миллионов рублей.

Злоумышленника нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина вскрыл машину и багажник, после чего забрал деньги и скрылся. Задержанным оказался ранее судимый житель столицы.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".