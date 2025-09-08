Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора

"Московский патруль": мужчины в масках украли у москвича дорогостоящие смартфоны

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Подмосковье

Новости регионов: молодой человек на самокате погиб под трамваем в Петербурге

В Чехове нашли второй дом зоогостиницы, на которую пожаловались владельцы собак

На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля

Новости регионов: почти 10 лет колонии запросили для производителей "Мистер Сидра"

Владельцы зоогостиницы в Чехове опровергли информацию о жестоком обращении с животными

Пять человек погибли при теракте в Иерусалиме

Следователи допросили сотрудников зоогостиницы в Чехове

Полицейские задержали в Москве автовора. Его обнаружили после того, как к правоохранителям обратился москвич, у которого из автомобиля пропали более 4 миллионов рублей.

Злоумышленника нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина вскрыл машину и багажник, после чего забрал деньги и скрылся. Задержанным оказался ранее судимый житель столицы.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика