08 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала в столице автовора
Полицейские задержали в Москве автовора. Его обнаружили после того, как к правоохранителям обратился москвич, у которого из автомобиля пропали более 4 миллионов рублей.
Злоумышленника нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Судя по записи, мужчина вскрыл машину и багажник, после чего забрал деньги и скрылся. Задержанным оказался ранее судимый житель столицы.
Возбуждено уголовное дело о краже. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
