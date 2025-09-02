Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали мошенников, получавших деньги с онлайн-заказов

"Московский патруль": в столице задержали мошенников, получавших деньги с онлайн-заказов

"Московский патруль": в Щелкове несколько человек напали на сотрудника полиции

Новости регионов: автобус столкнулся с легковыми автомобилями в Ростовской области

Телеведущая Виктория Боня показала кадры с палаткой Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели альпинистки Наговициной

Очевидцы сообщили о побеге хозяина питбуля после нападения в Мытищах

Водитель легковушки врезался в автобус на западе Москвы

Новости регионов: четырехлетняя девочка едва не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи

Следователи проведут проверку после гибели парашютиста в подмосковной Коломне

Питбуль напал на щенка в подмосковных Мытищах

В Московской области задержали мошенников, устроивших "криминальный спектакль". Они использовали поддельные аккаунты, через которые заказывали дорогостоящую электронику. Один из аферистов устроился курьером в службу доставки, а его сообщники оплачивали масштабные заказы.

После того, как "курьер" забирал товары, второй мошенник отменял заказы, что приводило к возврату денег на банковские карты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика