"Московский патруль": в столице задержали мошенников, получавших деньги с онлайн-заказов

В Московской области задержали мошенников, устроивших "криминальный спектакль". Они использовали поддельные аккаунты, через которые заказывали дорогостоящую электронику. Один из аферистов устроился курьером в службу доставки, а его сообщники оплачивали масштабные заказы.

После того, как "курьер" забирал товары, второй мошенник отменял заказы, что приводило к возврату денег на банковские карты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

