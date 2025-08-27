Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 21:35

Безопасность

"Московский патруль": МВД сообщило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками

"Московский патруль": МВД сообщило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками

Автоэксперты рассказали о схеме мошенничества с блокировкой машин

Видеонаблюдение станет обязательным при продаже сим-карт в России с 1 сентября

"Московский патруль": число смертельных ДТП с мотоциклистами снизилось в столице на 45%

"Московский патруль": в столице действует 21 маршрут патрулирования туристической полиции

Дептранс предупредил москвичей о мошеннических схемах с поддельными постановлениями

Эксперт рассказал о новых мерах по борьбе с интернет-мошенниками в РФ

Путин обсудил вопросы уголовной ответственности для дропперов с вице-премьером Григоренко

Мошенники начали использовать схему с записью голосов россиян

Банки в России начнут проверять клиентов при снятии наличных

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками школьников. Сначала злоумышленники выдают себя за сотрудников школ или специалистов технической поддержки и убеждают родителей обновить или привязать номер телефона к электронному дневнику.

Далее они просят назвать код из сообщения и получают таким образом доступ к личным данным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика