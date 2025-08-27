"Московский патруль": МВД сообщило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками школьников. Сначала злоумышленники выдают себя за сотрудников школ или специалистов технической поддержки и убеждают родителей обновить или привязать номер телефона к электронному дневнику.

Далее они просят назвать код из сообщения и получают таким образом доступ к личным данным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

