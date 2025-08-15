Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

В столице вынесли приговор блогеру-миллионнику за попытку дать взятку полицейскому на Кутузовском проспекте. Ахмед Алиасхабов, больше известный под псевдонимом Wengallbi, демонстрировал на дорогах опасные трюки.

Его остановили сотрудники Госавтоинспекции, когда Алиасхабов сел за руль пьяным и без прав. Суд отправил блогера в колонию общего режима на три года.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Московский патруль
суды происшествия Екатерина Лихоманова

