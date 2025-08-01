"Московский патруль": в Красногорске полиция проверит видео с избиением ребенка психологом

В Красногорске полиция проверяет видео с избиением ребенка. На кадрах запечатлена женщина, которая с силой швыряла малыша в коляску и била его по лицу.

Ей оказалась основательница Международного университета психологии и психотерапии Татьяна Саморукова. Якобы она поколотила сына после того, как он выбежал на дорогу и чуть не попал под машину. Подробнее – в программе "Московский патруль".