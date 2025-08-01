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Новости

01 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Красногорске полиция проверит видео с избиением ребенка психологом

"Московский патруль": в Красногорске полиция проверит видео с избиением ребенка психологом

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Супруг психолога, которая избила ребенка в Красногорске, прокомментировал инцидент

В Красногорске полиция проверяет видео с избиением ребенка. На кадрах запечатлена женщина, которая с силой швыряла малыша в коляску и била его по лицу.

Ей оказалась основательница Международного университета психологии и психотерапии Татьяна Саморукова. Якобы она поколотила сына после того, как он выбежал на дорогу и чуть не попал под машину. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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