"Московский патруль": ребенок погиб в результате ДТП в Подмосковье

Три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП в Подмосковье. Водитель грузовика отвлекся от управления транспортом, потянувшись за сигаретами, вследствие чего протаранил две легковушки, которые стояли на обочине.

В отношении виновника аварии, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил ПДД. Подробнее – в программе "Московский патруль".