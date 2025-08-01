Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": ребенок погиб в результате ДТП в Подмосковье

"Московский патруль": ребенок погиб в результате ДТП в Подмосковье

"Московский патруль": звездный фотограф Юсипов погиб в ДТП

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 августа

Женщина погибла в результате ДТП в Ясеневе

Новости регионов: пожар вспыхнул в Челябинске

Два автомобиля столкнулись на Вильнюсской улице в Москве

Пожар разгорелся в Мончегорском лесничестве Мурманской области

Супруг психолога, которая избила ребенка в Красногорске, прокомментировал инцидент

Новости мира: антивоенная демонстрация прошла в Тель-Авиве

Новости регионов: селевой поток сошел в Эльбрусском районе КБР

Три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП в Подмосковье. Водитель грузовика отвлекся от управления транспортом, потянувшись за сигаретами, вследствие чего протаранил две легковушки, которые стояли на обочине.

В отношении виновника аварии, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил ПДД. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествияДТПвидеоЕкатерина Лихоманова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика