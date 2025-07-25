"Московский патруль": обвиняемый в теракте на Коровинском шоссе раскрыл детали подрыва

Обвиняемый в теракте на Коровинском шоссе в Москве, где был подорван автомобиль бывшего сотрудника СБУ, раскрыл следователям детали произошедшего.

Для совершения террористического акта и проживания в Москве организаторы, проживающие на территории Украины, выделили подозреваемому тысячу долларов, 25 тысяч гривен. Мужчина снимал квартиру в столице, а в ванной комнате собрал взрывное устройство.

Подробнее – в программе "Московский патруль".