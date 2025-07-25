Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": обвиняемый в теракте на Коровинском шоссе раскрыл детали подрыва

"Московский патруль": обвиняемый в теракте на Коровинском шоссе раскрыл детали подрыва

"Московский патруль": в Митине спасли 4-летнего ребенка, едва не упавшего с балкона

"Московский патруль": таможенники задержали туриста из Бахрейна с драгоценными минералами

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, передававшего данные россиян за рубеж

В Саратове после взрыва в жилом доме к врачам обратились 15 человек

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 июля

МЧС эвакуирует пострадавших из Саратова на лечение в Москву

Новости регионов: число пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове увеличилось до 9

Число погибших при взрыве дома в Саратове возросло до шести

Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

Обвиняемый в теракте на Коровинском шоссе в Москве, где был подорван автомобиль бывшего сотрудника СБУ, раскрыл следователям детали произошедшего.

Для совершения террористического акта и проживания в Москве организаторы, проживающие на территории Украины, выделили подозреваемому тысячу долларов, 25 тысяч гривен. Мужчина снимал квартиру в столице, а в ванной комнате собрал взрывное устройство.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиягородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика