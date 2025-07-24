"Московский патруль": столичные спасатели приняли участие в конкурсе "Московские мастера"

Спасатели столичных экстренных служб приняли участие в конкурсе "Московские мастера", цель которого – определить лучшего специалиста. На оборудованном полигоне профессионалы выполняли задачи в условиях, имитирующих реальные события.

На одном из этапов испытания участники пробирались на второй этаж здания, чтобы опустить вниз через небольшое отверстие и оказать первую помощь пострадавшему, представленному в виде манекена. Затем "потерпевшего" нужно было эвакуировать в безопасное место.

Подробнее – в программе "Московский патруль".