"Московский патруль": полицейские начали проверку вебкам студии в Москве

Столичные полицейские начали проверку вебкам студии в Москве. Правоохранители прибыли по вызову общественников. Активисты заподозрили, что в помещении могут вестись онлайн-трансляции порнографического характера.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в настоящее время по полученному заявлению проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".