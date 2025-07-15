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15 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские начали проверку вебкам студии в Москве

"Московский патруль": полицейские начали проверку вебкам студии в Москве

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Столичные полицейские начали проверку вебкам студии в Москве. Правоохранители прибыли по вызову общественников. Активисты заподозрили, что в помещении могут вестись онлайн-трансляции порнографического характера.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в настоящее время по полученному заявлению проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в установленном законом порядке.

Подробнее – в эфире программы "Московский патруль".

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