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10 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": число аварий с участием СИМ снизилось на 60%

"Московский патруль": число аварий с участием СИМ снизилось на 60%

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В Москве количество аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом.

Такого результата удалось достичь благодаря принятым мерам в области использования СИМ. Например, в столице ввели верификацию через Mos ID, которая позволяет исключить из сервиса несовершеннолетних пользователей, а также быстрее выявлять нарушителей.

Кроме того, укрупненные встроенные номера и медленные зоны значительно сократили число несчастных случаев. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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