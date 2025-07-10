"Московский патруль": число аварий с участием СИМ снизилось на 60%

В Москве количество аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизилось на 60% по сравнению с прошлым годом.

Такого результата удалось достичь благодаря принятым мерам в области использования СИМ. Например, в столице ввели верификацию через Mos ID, которая позволяет исключить из сервиса несовершеннолетних пользователей, а также быстрее выявлять нарушителей.

Кроме того, укрупненные встроенные номера и медленные зоны значительно сократили число несчастных случаев. Подробнее – в программе "Московский патруль".