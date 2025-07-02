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Новости

02 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году

"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году

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Суд арестовал напавшего на ребенка в Шереметьево до 24 августа

В суд доставили мужчину, напавшего на ребенка в Шереметьево

Тверской суд столицы вынес приговор Ивану Киму по делу о убийстве и покушении на убийство, произошедшем в 2011 году.

Выяснилось, что мужчина расправился со своим знакомым, с которым у него возник конфликт. Он подкараулил конкурента на Театральной площади в центре столицы и несколько раз выстрелил в мужчину и его помощника из травматического оружия. Один из пострадавших в итоге скончался.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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