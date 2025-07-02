"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году

Тверской суд столицы вынес приговор Ивану Киму по делу о убийстве и покушении на убийство, произошедшем в 2011 году.

Выяснилось, что мужчина расправился со своим знакомым, с которым у него возник конфликт. Он подкараулил конкурента на Театральной площади в центре столицы и несколько раз выстрелил в мужчину и его помощника из травматического оружия. Один из пострадавших в итоге скончался.

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