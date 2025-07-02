02 июля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": столичный суд вынес приговор по делу об убийстве в 2011 году
Тверской суд столицы вынес приговор Ивану Киму по делу о убийстве и покушении на убийство, произошедшем в 2011 году.
Выяснилось, что мужчина расправился со своим знакомым, с которым у него возник конфликт. Он подкараулил конкурента на Театральной площади в центре столицы и несколько раз выстрелил в мужчину и его помощника из травматического оружия. Один из пострадавших в итоге скончался.
Подробнее – в программе "Московский патруль".