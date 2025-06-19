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19 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержан организатор и исполнитель убийства бизнесмена

"Московский патруль": в Подмосковье задержан организатор и исполнитель убийства бизнесмена

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Задержан организатор и один из исполнителей убийства предпринимателя, совершенного в декабре 2024 года в Истре. Злоумышленники напоили потерпевшего, задушили при помощи подушки и вывезли тело в лес, спрятав его в заранее подготовленной яме.

По версии следствия, мужчина организовал убийство бизнес-партнера, желая присвоить вторую часть компании. В настоящее время назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрические.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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