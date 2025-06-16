Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": профилактические рейды на водоемах прошли в Москве

"Московский патруль": профилактические рейды на водоемах прошли в Москве

Мошенники начали шантажировать пользователей поддельными интимными фото

В Севастополе сотрудники МЧС уничтожили немецкую авиабомбу времен ВОВ

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с блокировкой доступа к iPhone

"Московский патруль": москвичам рассказали о работе врачей спецназа

"Московский патруль": число аварий снизилось почти на 3% с начала года

Один из мобильных операторов запустил автоматическую защиту от телефонных мошенников

На кибермошенников можно будет пожаловаться через "Госуслуги"

Мошенники стали блокировать доступ к iPhone и требовать за его восстановление деньги

"Московский патруль": сотрудники МЧС провели учения в столичных домах отдыха

На прошедших выходных сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве совместно с полицейскими провели рейды в Химкинском водохранилище в районе Северного речного вокзала.

Было выявлено, что некоторые отдыхающие не соблюдали базовые правила безопасности. Например, некоторые находились на сапах без жилетов. Спасатели напомнили им, что к трагическим последствиям может привести даже простая невнимательность и пренебрежение правилами безопасности.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
безопасностьгородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика