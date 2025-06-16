"Московский патруль": профилактические рейды на водоемах прошли в Москве

На прошедших выходных сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве совместно с полицейскими провели рейды в Химкинском водохранилище в районе Северного речного вокзала.

Было выявлено, что некоторые отдыхающие не соблюдали базовые правила безопасности. Например, некоторые находились на сапах без жилетов. Спасатели напомнили им, что к трагическим последствиям может привести даже простая невнимательность и пренебрежение правилами безопасности.

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