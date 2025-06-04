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04 июня, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после стрельбы в школьника в столице

"Московский патруль": уголовное дело возбуждено после стрельбы в школьника в столице

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после стрельбы в школьника в столице. Подросток перенес серьезную операцию, ведь одна из пуль едва не пробила сонную артерию.

В настоящий момент 12-летний мальчик не может говорить. Всего у него было три ранения – в ногу, живот и шею. Пострадавший находится под присмотром врачей в Морозовской детской больнице.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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