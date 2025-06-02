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02 июня, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд в Подмосковье арестовал тракториста, насмерть сбившего подростка

"Московский патруль": суд в Подмосковье арестовал тракториста, насмерть сбившего подростка

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Суд арестовал 35-летнего тракториста, который насмерть сбил подростка в Подмосковье. Ему предъявлено обвинение о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, мужчина на тракторе должен был вспахать поле и взял в помощники 13-летнего мальчика. Во время работ он не заметил, что подросток попал под культиватор. Затем злоумышленник решил спрятать тело ребенка. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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