"Московский патруль": суд в Подмосковье арестовал тракториста, насмерть сбившего подростка

Суд арестовал 35-летнего тракториста, который насмерть сбил подростка в Подмосковье. Ему предъявлено обвинение о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, мужчина на тракторе должен был вспахать поле и взял в помощники 13-летнего мальчика. Во время работ он не заметил, что подросток попал под культиватор. Затем злоумышленник решил спрятать тело ребенка. Подробнее – в программе "Московский патруль".

