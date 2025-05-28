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28 мая, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": полицейские проверили автобусы у метро "Петровско-Разумовская"

"Московский патруль": полицейские проверили автобусы у метро "Петровско-Разумовская"

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В последнее время контроль за оплатой проезда в столичном транспорте стал чуть ли не еженедельным. Такие рейды приносят хорошие плоды.

Полицейские вместе с ГКУ "Организатор перевозок" обошли 64 автобуса у станции метро "Петровско-Разумовская". Проверили почти две с половиной тысячи проездных документов и поймали 175 безбилетников. По сравнению с такой же проверкой на прошлой неделе, их число сократилось на 11%.

За попытку бесплатно прокатиться на столичном транспорте можно получить штраф в размере двух тысяч рублей.

Об этом – в программе "Московский патруль".

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