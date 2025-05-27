"Московский патруль": жители Зеленограда пожаловались на торговую точку из-за алкоголя

Общественники в Зеленограде пожаловались на торговую точку, в которой из-под прилавка приторговывают спиртным. Они организовали контрольную закупку, чтобы поймать коммерсантов за руку.

Выяснилось, что в торговой точке отпускают алкоголь даже несовершеннолетним. Магазин не только промышляет нелегальной торговлей, но и построен незаконно.

Какие еще нарушения выявили общественники – в программе "Московский патруль".