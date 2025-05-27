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27 мая, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": жители Зеленограда пожаловались на торговую точку из-за алкоголя

"Московский патруль": жители Зеленограда пожаловались на торговую точку из-за алкоголя

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Общественники в Зеленограде пожаловались на торговую точку, в которой из-под прилавка приторговывают спиртным. Они организовали контрольную закупку, чтобы поймать коммерсантов за руку.

Выяснилось, что в торговой точке отпускают алкоголь даже несовершеннолетним. Магазин не только промышляет нелегальной торговлей, но и построен незаконно.

Какие еще нарушения выявили общественники – в программе "Московский патруль".

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