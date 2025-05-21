21 мая, 21:35Происшествия
"Московский патруль": экс-замглавы Росстандарта Кулешов арестован по делу о хищении
В Москве по делу о крупном хищении арестован бывший замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. Его вероятных сообщников же взяли в Ростовской области.
Мошенническую схему раскрыли сотрудники УФСБ по Ростовской области и Следственного комитета. По версии силовиков, Кулешов с собственниками нескольких заводов украли миллиард при выполнении гособоронзаказа на предприятиях, где производили подшипники. Вместе с экс-чиновником арестованы еще три фигуранта, один объявлен в розыск.
Подробнее – в программе "Московский патруль".