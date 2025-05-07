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07 мая, 21:45

Технологии

"Московский патруль": система "Сфера" помогает полицейским вычислить преступников

"Московский патруль": система "Сфера" помогает полицейским вычислить преступников

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Современная система распознавания лиц "Сфера" помогает полицейским вычислить преступников. Умные камеры мгновенно сравнивают лица людей с фотографиями из базы данных розыска, информация тут же поступает полицейским на специальное мобильное устройство.

В прошлом году благодаря "Сфере" только в аэропорту Шереметьево задержали около 80 человек. В 2025 году система уже распознала 76 пассажиров, которые находились в розыске.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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