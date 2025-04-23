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23 апреля, 21:30

Экономика

"Московский патруль": москвичам напомнили об оплате налога на доход от сдачи жилья

"Московский патруль": москвичам напомнили об оплате налога на доход от сдачи жилья

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Москвичам, которые сдают квартиру в аренду, необходимо до 30 апреля заплатить налог на доход. В случае неуплаты закон предусматривает не только крупный штраф, но и лишение свободы.

От граждан поступает много обращений, в которых они просят проверить своих соседей на уплату налогов, рассказала замначальника отдела камеральных проверок ИФНС № 17 по Москве Татьяна Глазкова. Данные проверки нужны, поскольку некоторые граждане скрывают доход от сдачи жилья в аренду.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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