"Московский патруль": в Подмосковье задержан серийный похититель икон

В Подмосковье полицейские задержали серийного похитителя икон. Как выяснили оперативники, злоумышленник с февраля этого года смог проникнуть в четыре частных дома в Раменском городском округе, откуда похитил девять святынь.

В ходе обыска обнаружены и изъяты семь похищенных икон, по которым будет назначена экспертиза для установления исторической и художественной ценности, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также выяснилось, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления. Он пояснил, что часть краденого успел продать через интернет-сервис объявлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".