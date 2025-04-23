23 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Подмосковье задержан серийный похититель икон
В Подмосковье полицейские задержали серийного похитителя икон. Как выяснили оперативники, злоумышленник с февраля этого года смог проникнуть в четыре частных дома в Раменском городском округе, откуда похитил девять святынь.
В ходе обыска обнаружены и изъяты семь похищенных икон, по которым будет назначена экспертиза для установления исторической и художественной ценности, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Также выяснилось, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления. Он пояснил, что часть краденого успел продать через интернет-сервис объявлений.
Подробнее – в программе "Московский патруль".