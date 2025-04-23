Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержан серийный похититель икон

"Московский патруль": в Подмосковье задержан серийный похититель икон

"Московский патруль": суд арестовал взорвавшего гранату в гостинице "Восход"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 апреля

ТРЦ "Афимолл" вернулся к штатной работе после пожара

Новости регионов: автобус с детьми столкнулся с попутным автомобилем 23 апреля

Пожар возле ТРЦ "Афимолл Сити" ликвидировали

Пожар в "Москва-Сити" ликвидирован

Пожар произошел на парковке ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве

Более 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле

Возгорание произошло в бизнес-центре "Москва-Сити"

В Подмосковье полицейские задержали серийного похитителя икон. Как выяснили оперативники, злоумышленник с февраля этого года смог проникнуть в четыре частных дома в Раменском городском округе, откуда похитил девять святынь.

В ходе обыска обнаружены и изъяты семь похищенных икон, по которым будет назначена экспертиза для установления исторической и художественной ценности, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также выяснилось, что мужчина ранее судим за аналогичные преступления. Он пояснил, что часть краденого успел продать через интернет-сервис объявлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика