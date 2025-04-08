08 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": москвичка избила беременную женщину детской лопаткой из-за собаки
Москвичка избила детской лопаткой беременную девушку в столичном районе Лефортово. Женщины поругались из-за того, что последняя выгуливала собаку там же, где ее оппонентка гуляла со своим ребенком.
Конфликт быстро перерос в потасовку. В итоге девушке на девятом месяце пришлось обратиться в больницу. Как рассказал муж пострадавшей, врачи диагностировали у его жены сотрясение головного мозга, а также ушиб на предплечье.
Подробнее – в программе "Московский патруль".