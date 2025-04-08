Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": москвичка избила беременную женщину детской лопаткой из-за собаки

"Московский патруль": москвичка избила беременную женщину детской лопаткой из-за собаки

"Московский патруль": перед судом предстанет обвиняемый в двойном убийстве пасынок Намина

"Московский патруль": два курьера телефонных мошенников задержаны в Москве

Новости мира: крыша ночного клуба обрушилась во время концерта в Доминикане

Очевидцы сообщили о нескольких десятках машин, столкнувшихся на Новорязанском шоссе

Автомобиль сгорел у ТЦ "Рио" в Москве

Движение восстановлено на Кутузовском проспекте в районе Парка Победы

Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице

Новости регионов: кафе и торговые ряды загорелись в Горном Алтае

Движение на Кутузовском проспекте в Москве затруднено после массовой аварии

Москвичка избила детской лопаткой беременную девушку в столичном районе Лефортово. Женщины поругались из-за того, что последняя выгуливала собаку там же, где ее оппонентка гуляла со своим ребенком.

Конфликт быстро перерос в потасовку. В итоге девушке на девятом месяце пришлось обратиться в больницу. Как рассказал муж пострадавшей, врачи диагностировали у его жены сотрясение головного мозга, а также ушиб на предплечье.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика