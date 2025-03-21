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21 марта, 21:30

Безопасность

"Московский патруль": в ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах детям

"Московский патруль": в ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах детям

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Столичные госавтоинспекторы вышли в профилактический рейд, чтобы напомнить юным пешеходам, а также их родителям о безопасности на дорогах.

По словам инспектора группы ГИБДД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяны Курилиной, проверку было решено провести в преддверии весенних каникул, так как школьники будут проводить больше времени на улице. Она напомнила, основные правила безопасности на дороге включают в себя переход только на зеленый сигнал светофора, а также необходимость смотреть по сторонам и убирать телефон и наушники.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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