21 марта, 21:30Безопасность
"Московский патруль": в ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах детям
Столичные госавтоинспекторы вышли в профилактический рейд, чтобы напомнить юным пешеходам, а также их родителям о безопасности на дорогах.
По словам инспектора группы ГИБДД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяны Курилиной, проверку было решено провести в преддверии весенних каникул, так как школьники будут проводить больше времени на улице. Она напомнила, основные правила безопасности на дороге включают в себя переход только на зеленый сигнал светофора, а также необходимость смотреть по сторонам и убирать телефон и наушники.
Подробнее – в программе "Московский патруль".