"Московский патруль": в ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах детям

Столичные госавтоинспекторы вышли в профилактический рейд, чтобы напомнить юным пешеходам, а также их родителям о безопасности на дорогах.

По словам инспектора группы ГИБДД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяны Курилиной, проверку было решено провести в преддверии весенних каникул, так как школьники будут проводить больше времени на улице. Она напомнила, основные правила безопасности на дороге включают в себя переход только на зеленый сигнал светофора, а также необходимость смотреть по сторонам и убирать телефон и наушники.

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