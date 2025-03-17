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17 марта, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": в Роскачестве рассказали об опасности накладок на ремни безопасности

"Московский патруль": в Роскачестве рассказали об опасности накладок на ремни безопасности

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Некоторые родители при перевозке детей вместо автокресел выбирают суррогатные устройства, в том числе популярные треугольные накладки на ремень безопасности.

Однако директор департамента по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Роскачества Елена Карпенко отметила, что производители подобных товаров обманывают потребителей, если обещают заменить своими накладками детское кресло или предлагают использовать эти устройства для безопасной перевозки детей.

Использовать такие приспособления запрещено, но многие водители верят продавцам и покупают товар. Росстандарт и Роскачество очищают рынок от треугольных накладок и добиваются блокировки продавцов на маркетплейсах.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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транспортвидеоВлада Егорова
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