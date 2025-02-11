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11 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": москвичка заказала убийство мужа за 5 млн рублей

"Московский патруль": москвичка заказала убийство мужа за 5 млн рублей

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Жительница Москвы заказала убийство собственного мужа, ее уже задержали полицейские.

По версии следователей, москвичка обратилась к детективу с просьбой найти человека, способного убить ее супруга, с которым она разводится. Агент рассказал о разговоре правоохранителям, и они решили провести "оперативный эксперимент".

В рамках мероприятия детектив встретился с заказчицей, и она предложила ему за убийство ядом пять миллионов рублей. Агент якобы согласился и получил аванс. Когда детектив ложно сообщил об убийстве, москвичка передала оставшуюся сумму.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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