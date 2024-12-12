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12 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": рабочий из Москвы сжег авто начальника за невыплату зарплаты

"Московский патруль": рабочий из Москвы сжег авто начальника за невыплату зарплаты

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Сотрудник одной из столичных компаний решил отомстить своему работодателю за то, что тот якобы не выплачивал ему зарплату, и поджег машину начальника.

Спустя 20 минут после преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан. Как выяснилось, ранее он уже был судим. Теперь он рискует получить еще один реальный срок за умышленное уничтожение имущества. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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