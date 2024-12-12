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12 декабря, 15:45

Происшествия

Новости мира: падение дрона на спортцентр спровоцировало пожар в китайской провинции Хубэй

Новости мира: падение дрона на спортцентр спровоцировало пожар в китайской провинции Хубэй

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Серьезный пожар из-за падения беспилотника произошел в китайской провинции Хубэй. Дрон потерял управление и после удара о башенный кран рухнул на здание спортивного центра. Сотни людей эвакуированы, все улицы вокруг здания перекрыты.

Тем временем участники массовых протестов попытались заблокировать вход в здание полиции в сербском Нови-Саде. Правоохранителям пришлось дать им отпор. Люди обвиняют власти в недавней трагедии, когда из-за обрушения части железнодорожного вокзала погибли 15 человек. По этому поводу проходят многотысячные протесты и в столице страны – Белграде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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