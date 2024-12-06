"Московский патруль": сотрудники ФСБ и таможни задержали более 500 килограммов кокаина

Сотрудники ФСБ и таможни задержали более 500 килограммов кокаина. По данным следствия, наркотики стоимостью пять с половиной миллиардов рублей сообщники хотели транзитом переправить в Евросоюз.

Это уже пятая огромная партия латиноамериканского кокаина, которую перехватили в России в этом году. Задержанные в России участники колумбийского наркокартеля на время следствия отправлены под арест. Подробнее – в программе "Московский патруль".