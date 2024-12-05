Новости мира: блэкаут снова произошел на Кубе

Куба погрузилась в темноту. На острове снова нет электричества. Власти заявляют, что стараются как можно скорее восстановить электроснабжение. Пока что работают генераторы, которые поддерживают системы жизнеобеспечения. Тем временем власти разрешили местным жителям не выходить на работу, а занятия в учебных заведениях отменили.

Между тем стихийное бедствие произошло в Индонезии. На остров Ява обрушились проливные дожди. Мощными потоками сносит не только припаркованные автомобили, но и дома. Там, где вода сошла, остались горы мусора.

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