Энергосистема Кубы вновь вышла из строя из-за проблем на ТЭЦ

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Энергетическая сеть Кубы вновь вышла из строя из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас, пишет РБК со ссылкой на заявление министерства энергетики и горной промышленности Кубы.

"Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гутьераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, сейчас ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения.

ТЭЦ Антонио Гутьераса уже выходила из строя 18 октября, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. За 19 и 20 октября энергосистему частично восстановили, однако 21 октября она снова перестала работать.