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03 декабря, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": в Москве мошенники убеждали жертв отнести деньги в криптоматы

"Московский патруль": в Москве мошенники убеждали жертв отнести деньги в криптоматы

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В Москве задержаны предполагаемые мошенники, которые убеждали жертв отнести свои деньги в криптоматы. Якобы это банкоматы, в которых купюры уходят не на банковский, а на криптосчет. На деле оказалось, что это устройство, которое принимает средства и просто хранит их внутри.

По версии следствия, злоумышленники установили по всей стране десятки криптообменников. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
безопасностьобществовидеоАлександр Астахов
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