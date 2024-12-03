"Московский патруль": в Москве мошенники убеждали жертв отнести деньги в криптоматы

В Москве задержаны предполагаемые мошенники, которые убеждали жертв отнести свои деньги в криптоматы. Якобы это банкоматы, в которых купюры уходят не на банковский, а на криптосчет. На деле оказалось, что это устройство, которое принимает средства и просто хранит их внутри.

По версии следствия, злоумышленники установили по всей стране десятки криптообменников. Подробнее – в программе "Московский патруль".