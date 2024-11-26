"Московский патруль": более 1 млн человек обслужил ЦОМП с начала работы

С начала своей работы Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена обслужил более миллиона человек. Сотрудники помогают передвигаться по метро пассажирам преклонного возраста, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, помощники могут сопроводить человека до места назначения. Например, в медучреждение или библиотеку. Подробнее – в программе "Московский патруль".