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26 ноября, 21:45

Транспорт

"Московский патруль": более 1 млн человек обслужил ЦОМП с начала работы

"Московский патруль": более 1 млн человек обслужил ЦОМП с начала работы

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С начала своей работы Центр обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) Московского метрополитена обслужил более миллиона человек. Сотрудники помогают передвигаться по метро пассажирам преклонного возраста, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, помощники могут сопроводить человека до места назначения. Например, в медучреждение или библиотеку. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
транспортгородвидеоВлада Егорова
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