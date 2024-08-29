29 августа, 22:00Происшествия
"Безопасный город": суд продлил арест пяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
Басманный суд Москвы продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" – Шахромджону Гадоеву, Зубайдуллу Исмоилову, Умеджону и Мустакиму Солиевым, Хусейну Хамидову.
Известно также, что всех пятерых задержали в Дагестане около пяти месяцев назад, а обвиняют их сразу по нескольким статьям, включая организацию терроризма и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Предположительно, они снабжали исполнителей теракта оружием.
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