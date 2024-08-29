Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 22:00

Происшествия

"Безопасный город": суд продлил арест пяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

"Безопасный город": суд продлил арест пяти фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Военный суд в Москве арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова

Столичный суд арестовал подозреваемого в убийстве жены и сына до 25 октября

В Кремле заявили о готовности оказать содействие Павлу Дурову

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд

Основатель Telegram Павла Дурова доставлен в суд

28 августа истекает срок задержания основателя Telegram Павла Дурова

Телохранителя и помощницу Павла Дурова отпустили после допроса во Франции

Суд продлил арест Павлу Дурову во Франции

"Безопасный город": сотрудники ФСБ разоблачили участников преступной схемы

Басманный суд Москвы продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" – Шахромджону Гадоеву, Зубайдуллу Исмоилову, Умеджону и Мустакиму Солиевым, Хусейну Хамидову.

Известно также, что всех пятерых задержали в Дагестане около пяти месяцев назад, а обвиняют их сразу по нескольким статьям, включая организацию терроризма и незаконное изготовление взрывчатых веществ. Предположительно, они снабжали исполнителей теракта оружием.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
Программа: Безопасный город
судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика