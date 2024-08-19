Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": друга блогера Литвина задержали по подозрению в мошенничестве

"Безопасный город": друга блогера Литвина задержали по подозрению в мошенничестве

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В Краснодаре по подозрению в мошенничестве задержали друга блогера Михаила Литвина, коуча Андрея Сидоропуло. Он полтора года был в розыске.

Он стал скрываться после того, как его ученики обратились с заявлением в полицию. Блогер активно продвигал в социальных сетях курсы по арбитражу трафика. В ближайшее время Сидоропуло должны доставить в Москву для избрания меры пресечения.

Подробнее – в эфире программы "Безопасный город".

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